Ospedale di Cariati, altro che riapertura: il Consultorio senza personale e mancano tanti servizi

In questa situazione il movimento cariatese ribadisce l'assenza di altri servizi sanitari: "Il Centro di salute mentale è senza psichiatra e anch'esso con carenza di personale in un sistema territoriale in cui la città di Corigliano -Rossano ha due servizi di salute mentale ma nonostante ciò le liste d'attesa per le visite partono da aprile o addirittura maggio".