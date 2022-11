Lavoro, ex Akros, prorogato l'accordo sindacale, via libera alla stabilizzazione in Akrea

Via libera (o quasi) alla stabilizzazione degli ex Akros. E' stata firmata nella mattinata di oggi la proroga dell'accordo sindacale del 2016 che riapre le porte ad ulteriori assunzioni in Akrea dei dipendenti della vecchia società mista pubblico/privata dei rifiuti fallita. La proroga dell'accordo, già rinnovato nel 2019 e da oggi in vigore fino al 2025, è stata siglata nella sede di Akrea, in calce le firme del presidente Antonio Bevilacqua, del sindaco Enzo Voce e dei rappresentanti delle sigle sindacali.

Il cda dell'azienda d'igiene pubblica ha già preso atto della proroga dando mandato al presidente per la firma della transazione con i 18 lavoratori che nel frattempo si sono rivolti al tribunale ed avviato la procedura di conciliazione. A questo punto manca solo il parere preventivo e vincolante del Comune, azionista unico di Akrea, che dovrebbe arrivare prima di giovedì 24 novembre, quando le parti si ritroveranno all'Ispettorato del lavoro per l'ultimo atto prima delle assunzioni a tempo pieno dopo oltre tre anni di precariato.