Cirò Marina, Pd in piazza per protestare contro "l'immobilismo della giunta Ferrari"

Il Partito democratico di Cirò Marina e l’associazione 'Cirò Marina in movimento' hanno indetto una manifestazione di piazza per protestare contro "l'immobilismo" della giunta Ferrari. L'appuntamento è per sabato 19 novembre alle 18.30 a piazza Diaz.

A due anni dalle elezioni "da questa amministrazione comunale abbiamo ottenuto solo tante promesse non realizzate, lavori non eseguiti o eseguiti male o in ritardo, assenza di strategie e contenuti sulle questioni cruciali del paese" lamentano i Dem. "A gennaio, quindi quasi un anno fa, abbiamo avuto un incontro con l’amministrazione comunale alla quale abbiamo posto delle domande su punti importanti e delicati per l'intera comunità. Alle nostre domande ci è stato risposto che da lì a breve sarebbero state risolte tutte le varie importanti questioni. Invece, a malincuore, possiamo affermare che quasi nulla è stato fatto".

"E’ per questo che abbiamo deciso di scendere in piazza - proseguono gli organizzatori della manifestazione - per dare voce a tutti i cittadini stufi dell’assoluto immobilismo dell’amministrazione comunale". "Il nostro auspicio è che con questa manifestazione pubblica, il sindaco e la giunta, si sveglino dal letargo, iniziando a pensare veramente a come agire per rendere la nostra città più vivibile".

L'invito a partecipare, sottolineano i Dem, è rivolto a tutti: singoli, movimenti, associazioni e partiti.