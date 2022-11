Rifiuti, scene di ordinaria inciviltà a via Matteucci, Guarascio (FdI): "è troppo per una città che punta al rilancio"

Uno spettacolo consueto quella nella foto, soprattutto ai margini della città, dove è più facile liberarsi della spazzatura senza timore d'incorrere nei rigori della legge. La foto è stata scattata questa mattina da Andrea Guarascio, del dipartimento Ambiente di Fratelli d'Italia Crotone, a via Carlo Matteucci, in località Passovecchio, mentre il nostro si recava al supermercato.

"Da tempo le periferie, e a volte non solo quelle, sono ricoperte di rifiuti abbondonati" commenta Guarascio nella nota allegata all'immagine. "Le discariche a cielo aperto a Crotone si estendono sempre di più, oltraggiando il decoro urbano" e danneggiando "l’ambiente circostante, e per una città che punta al rilancio, con uno sguardo proiettato al futuro, è impensabile".

"Atti vili di pochi che ledono l’immagine dei tanti abitanti che in maniera operosa e rispettosa attuano la differenziata" aggiunge l'esponente di FdI, che invita l'amministrazione locale a "sollecitare la popolazione alle buone abitudini e se necessario inasprire le pene, andando a contrastare cosi di fatto il fenomeno dell’abbandono".

"In poche parole - scrive Guarascio - serve una posizione ferrea così com’è stato per la sicurezza automobilistica" quando "il Comune, in sinergia con la Polizia locale, per mezzo di un elevato numero di contravvenzioni ha regolarizzato il rispetto del codice stradale, a dimostrazione che quando si vuole imporre disciplina i metodi ci sono". "Serve pugno duro contro questi ignobili atteggiamenti per fare risplendere una città che merita molto di più".