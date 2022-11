Omicidio Tersigni, condanna confermata per esecutore. Ridotta per il mandante

Cosimo Berlingieri, 31 anni, venne individuato dalla Squadra Mobile un mese dopo l'agguato e fu arrestato insieme ad altre cinque persone. L'indagine mise in luce che l'attentato era stato commissionato da Francesco Oliverio e che Berlingieri doveva sparare a Tersigni solo per un 'avvertimento', ma colpì mortalmente il 36enne che si trovava con altre persone alla 'ferriata' in piazza Albani. In primo grado c'erano state condanne pesantissime anche per Oliverio che, dopo l'arresto era diventato collaboratore di giustizia ed aveva permesso di ricostruire la dinamica del fatto di sangue. Francesco Oliverio, 32 anni crotonese, nel processo di Appello ha ottenuto una diminuzione della condanna: in primo grado gli era stata inflitta la pena di 18 anni e 9 mesi di reclusione, la Corte d'Assise di Appello l'ha ridotta a 11 anni e 4 mesi di reclusione. Condanna comunque più pesante di quella a 8 anni che era stata chiesta dal pubblico ministero.