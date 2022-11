Papanice, lavori per una perdita sulla rete idrica a via Pietà, chiuso il serbatoio della frazione

Giornata caratterizzata da una breve (si spera) interruzione dell'erogazione di acqua potabile a Papanice. Lo rende noto il portavoce del sindaco che rilancia una nota di Congesi in merito ai lavori urgenti in corso a via Pietà per una perdita sulla condotta idrica. Il consorzio ha dovuto chiudere momentaneamente il serbatoio della frazione. L'erogazione dovrebbe riprendere nel primo pomeriggio dopo la riattivazione, intorno alle 14, del flusso d'acqua dal serbatoio all'abitato.