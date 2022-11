Vento con raffiche oltre 50 km/h nel crotonese: danni e disagi a viabilità

CROTONE - Sta causando una serie di disagi e situazioni pericolose il forte vento che dalle prime ore del mattino del 22 novembre spira sulla costa crotonese con raffiche anche oltre i 50 km orari.

La situazione più pericolosa si è verificata in viale Magna Grecia dove il vento ha letteralmente fatto volare via una casetta di legno utilizzata per il deposito di attrezzature in una villa sulle colline. La piccola struttura prefabbricata ha iniziato a roteare mettendo a rischio anche le abitazioni vicine. La proprietaria ha anche rischiato la propria incolumità tentando di trattenere la casetta. Solo l'intervento di un vigile del fuoco fuori servizio, il caposquadra Francesco Lavigna, che ha letteralmente fatto a pezzi la casetta, ha evitato guai peggiori.

Nel centro abitato si segnala, in via Ramelli, la caduta di una persiana strappata dal vento e che è è caduta su due auto parcheggiate sotto il condominio danneggiandole; sul posto sono andati gli agenti della polizia locale. In via Pergolesi il vento ha fatto cadere parte di un ponteggio che ha danneggiato un'autovettura; sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Vigili del fuoco e polizia locale, invece, sono intervenuti in via Di Vittorio dove è caduto un albero, mentre in via Regina Margherita è stata inviata la squadra del verde pubblico in seguito alle segnalazioni di cadute di rami e di alberi pericolanti.