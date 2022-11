Cittadini che si scambiano i servizi: nasce a Crotone la Banca del tempo Momo

Scambiarsi il tempo a disposizione per aiutarsi a vicenda. E' quello che fa la Banca del Tempo, una rete di economia non monetaria che mette in relazione di scambio le risorse dei residenti. Un servizio che nascerà anche a Crotone su iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale MOMO Banca del tempo. Si tratta di una nuova realtà sociale, gratuita e solidale, che dal 12 dicembre, in piazza Santa Veneranda a Crotone, aprirà i suoi sportelli ai cittadini che vorranno informarsi e partecipare. La Banca del Tempo Momo, che esiste dal 2006 a Bologna in cui ha sede legale, inaugurerà l’inizio dei suoi lavori a Crotone, grazie al supporto e alla fiducia della Cooperativa Sociale One.

Chi aderisce alla Banca del tempo offre una o più competenze e le mette a servizio degli iscritti. In pratica la Banca del Tempo crea una comunità di cittadini che scambiano tra loro servizi e beni senza l’uso del denaro, ma conteggiando le ore di tempo come unità di misura dei beni scambiati. Immettendo nella rete le proprie offerte, ci si rende disponibili quando i servizi vengono richiesti da altri iscritti, guadagnando così dei crediti. Questi crediti possono essere spesi nell’intera rete di Momo ricevendo al bisogno i servizi o i beni messi a disposizione da altri iscritti.

Tra le macro-categorie in cui sono raccolti i servizi ci sono: Cura della persona, Lavori manuali, Animali e piante, Lezioni ecc...e gli scambi più frequenti avvengono nel campo dell’assistenza informatica, l’assistenza anziani e bambini, la formazione, le lezioni di lingua o quelle di musica. Gli scambi vengono così inseriti in un database e contabilizzati come debiti e crediti, come in un conto in banca.

Ci si iscrive prendendo appuntamento per un colloquio conoscitivo in cui si viene informati sul funzionamento tecnico e in cui il nuovo iscritto può esprimere i propri bisogni cercando l’aiuto richiesto e parlare delle proprie competenze, inserendo le offerte disponibili. Lo sportello in Piazza S. Veneranda 6, sarà aperto al pubblico dal 12 Dicembre. Per info: https://www.bdtmomocrotone.it/