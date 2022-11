Realizzate da Affidato le corone per la Madonna della Montagna di Polsi

Sono pronte le due nuove corone d’oro realizzate dal maestro orafo crotonese, Michele Affidato, che andranno ad impreziosire il prezioso simulacro della Madonna della Montagna di Polsi, venerata a Capistrano, nel vibonese. La Parrocchia di San Nicola tramite il parroco don Antonio Calafati, ha conferito a Michele Affidato la creazione delle due opere che sono il prodotto della fusione dei monili in oro di ex voto, donati negli anni dai fedeli capistranesi, da cui è stato ricavato un lingotto del peso di circa 2,4 chilogrammi.

La fusione dell’oro si era svolta, nel mese di agosto, proprio in occasione della solennità dedicata alla Madonna della Montagna alla presenza di un gran numero di fedeli che ha assistito al rito durante il quale ogni gioiello o monile è stato fuso nel crogiuolo per dar vita ad un lingotto dal quale Affidato ha ricavato poi l'oro per la nuova ed unica opera.

Lo scorso lunedì 21 novembre il parroco Don Antonio Calafati, in occasione della ricorrenza della festa della Madonna della Montagna di Polsi, alla conclusione della Santa Messa, ha presentato le nuove corone alla comunità dei fedeli di Capistrano. Le opere sono state realizzate interamente a mano con cesellatura di elementi floreali e lavorazioni a rilievo dove sono state incastonate 38 pietre naturali di topazi azzurri, ametiste e quarzo citrino. In seguito alla benedizione delle due corone da parte di Papa Francesco in Vaticano e successivamente, durante una solenne cerimonia la cui data non è ancora stata definita, verranno collocate sul capo della statua della Madonna e del Bambinello.

Un incarico, questo, che ancora una volta ha messo in risalto la grande capacità artistica del maestro Affidato. Nel suo percorso artistico, Michele Affidato è sempre stato affascinato dall’arte sacra, tanto da divertirne un vero e proprio cultore, studiando e specializzandosi in questa particolare forma d’arte. La sua arte e stata richiesta in tutto il mondo. Solo per citarne alcuni degli incarichi prestigiosi ricevuti: gli Stemmi Papali realizzati per Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. E’ stato incaricato dai monaci Paolini di Jasna Gora di realizzare i nuovi diademi per una delle effigi più conosciute al mondo, la Madonna di Czestochowa, in occasione dello storico evento del 300° anniversario della sua prima incoronazione e successivamente anche per quella statunitense di Doylestown in Pennsylvania. Lo scorso anno è stato scelto ed ha ricevuto il prestigioso incarico dalla CCEE (Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa) di realizzare dei bassorilievi raffiguranti i Santi Patroni d’Europa, in occasione del “Giubileo del 50° anniversario del Consiglio”.