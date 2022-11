Oltre 7,5 milioni di euro per risolvere le criticità idrogeologiche, undici interventi, l'elenco presentato dall'assessore Rossella Parise

Sette milioni e 600mila euro per undici interventi destinati alla messa in sicurezza della città. Si tratta del piano d'interventi per la riduzione del rischio idrogeologico che è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa presieduta dall'assessore ai lavori pubblici Rossella Parise e dal sindaco Enzo Voce. Presenti il dirigente Salvatore Gangemi ed il funzionario Francesco Ciccopiedi.

Gli interventi riguardano diversi punti nevralgici della città soggetti a particolari criticità. “Quella della sicurezza del territorio - ha detto il sindaco - è una linea prioritaria che abbiamo adottato. L’amministrazione intende applicare un efficace piano di azioni per superare criticità note e radicate nel tempo. E’ necessario, in questo campo, incidere in maniera efficace e duratura”. E' seguita l'elencazione degli undici interventi con il rispettivo importo, da parte dell'assessore Parise.

1) messa in sicurezza del pontino Migliarello e reticolo idrografico in località Trafinello, 800.000 euro.

2) Potenziamento della raccolta delle acque bianche nel quartiere Marinella, 800.000 euro.

3) Completamento dei lavori di regimentazione delle acque in via Matteotti e nella zona a monte dell’Istituto Pertini-Santoni, 600.000 euro.

4) Messa in sicurezza del torrente Tuvolo nel quartiere Farina, 500.000 euro.

5) Regimentazione delle acque a monte di via Santa Lucia e via Pallagorio nel quartiere Poggio Pudano, 1.500.000 di euro.

6) Regimentazione delle acque meteoriche in località San Giorgio e sistemazione del fiume Esaro, 700.000 euro.

7) Messa in sicurezza di via Scopellitti e via Impastato, 100.000 euro.

8) Potenziamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche lungo il tratto del torrente Pignataro e i suoi affluenti, 1.000.000 di euro.

9) Sistemazione idraulica e messa in sicurezza della zona a monte di via Inghilterra, 500.000 euro.

10) Regimentazione delle acque a monte di via Gallucci nel tratto compreso tra la scuola Montessori e il comando di Polizia locale, 400.000 euro.

11) Realizzazione del collettore per la regimentazione delle acque meteoriche nel Tuvolo e nell’Esaro, 700.000 euro.

Nel corso della conferenza stampa, che ha avuto luogo alla Casa della cultura, sono stati presentati anche lavori di riqualificazione a via Gallucci per un importo di 300.000 euro, nell’ambito del programma di manutenzione e riqualificazione straordinaria delle vie cittadine.