Isola Capo Rizzuto, realizzati nuovi loculi: possibile farne richiesta

Isola Capo Rizzuto - Il Comune ha annunciato che, a seguito dei recenti lavori effettuati al cimitero cittadino ed altri ancora in corso per la realizzazione di nuovi loculi, si possono presentare le richieste per avere la concessione. L’assegnazione avverrà dopo la compilazione dei moduli presso l’ufficio compente situato presso Palazzo Barracco e il pagamento dei bollettini ordinari. "E’ doveroso sottolineare - scrive in una nota l'Amministrazione comunale - che non ci sono assegnazioni o pagamenti diversi da quelli che vengono effettuati presso gli uffici comunali. Ricordiamo che realizzare una cappella o un loculo di propria iniziativa, o con personale non autorizzato, e senza le prescritte concessioni è reato e pertanto penalmente perseguibile". Gli uffici di Palazzo Baracco, sono disponibili per ogni informazione.