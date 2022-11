Serie C, cambia l'orario di Taranto-Crotone: si giocherà mercoledì 30 novembre alle 18

Si giocherà alle 18 e non alle 21 come da programma originario la sfida tra Taranto e Crotone in programma mercoledì 30 novembre. La partita è inserita nel turno infrasettimanale che vedrà scendere in campo la serie C nel quadro della 16esima giornata del girone d'andata. Un cambiamento di collocazione oraria comunicato dalla Lega di serie C dopo la richiesta arrivata tra i due club che avevano concordato per la richiesta di anticipo della partita.

"La Lega - si legge nella nota - a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.20/DIV del 14.09.2022, ha disposto per la sottonotata gara la seguente variazione: Taranto-Crotone mercoledì 30 novembre alle ore 18.00".