Banco Alimentare: Lions Club Crotone Host raccoglie più di 180 kg di alimenti

Più di 180 kg di alimenti sono stati raccolti, nella mattina di domenica 26 novembre, dal Lions Club Crotone Host che ha aderito alla giornata nazionale della Colletta Alimentare.

Il gruppo di soci riunito al Conad in località Passovecchio ha distribuito i sacchetti di Banco Alimentare ai cittadini che si sono recati al supermercato per la spesa e, grazie alla generosità di tanti, sono stati raccolti alimenti per l'infazia, omogenizzati, pasta, zucchero, latte, passata di pomodoro, tonno e carne in scatola che verranno poi distribuiti alle famiglie che necessitano di assistenza in tutta Italia.