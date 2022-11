Crotone-Latina, Lerda chiede un altro acuto alla sua squadra: "Serve l'atteggiamento giusto e umiltà"

Recuperi importanti sul fronte formazione ma anche le incognite legate al tempo. Oltre che al fatto che si giocherà senza pubblico. Una vigilia particolare e importante per il Crotone, che però confida molto sulla sfida di domani. Lerda però mette in guardia la truppa: "Non sarà una partita facile per noi e speriamo anche che le condizioni climatiche non ci impediscano di fare una partita come vogliamo fare. Dobbiamo giocare con aggressività cercando di sbagliare il meno possibile dal punto di vista tecnico. perchè poi le partite sono l’insieme di valori tecnici e noi abbiamo giocatori bravi. Il Crotone dovrà avere il solito atteggiamento, dando ritmo alla gara, e rispettando sempre gli avversari partendo dal presupposto che dobbiamo sempre essere umili”.”.

Il tecnico ha grande rispetto e considerazione per gli avversari: “Il Latina è partito bene ad inizio campionato esprimendo anche un buon gioco, ultimamente ha avuto i risultati che sono andati un po’ contro ma è una squadra che ha dei valori: in mezzo al campo ha giocatori di qualità che fino a poco tempo fa erano giovani di grande prospettiva, dietro ha una struttura importante nei difensori centrali e nei quinti, e davanti ha giocatori esperti.

Sul fronte formazione arrivano buone notizie per il tecnico: "Abbiamo recuperato Mogos e Kargbo, che erano quelli in dubbio, domani saranno a disposizione, Cuomo e Carraro da inizio settimana stanno lavorando in gruppo. Non abbiamo alcun tipo di problemi".