Pitagora, la statua di cera in mostra per un mese nei locali della Nuova scuola pitagorica prima della fusione in bronzo

Anteprima per ammirare la grande statua di Pitagora realizzata dallo scultore Gaspare Brescia con l'intenzione di cederla alla città per la rotonda centrale di piazza Pitagora. Dal 15 dicembre al 15 gennaio, il modello in cera verrà esposto al pubblico prima della sua definitiva fusione in bronzo. L'esposizione avrà luogo nei locali della Nuova scuola pitagorica, in vico Municipio I, nei pressi di piazza Duomo.

'Kosmos - 23' il titolo dell'iniziativa, "un laboratorio artistico partecipato a servizio della Comunità per orientare e costruire" spiega una nota dell'organizzazione. "Il backstage sarà un luogo d’incontro, un invito a fermarci, osservare, pensare e raccontare prima che la materia, quella cera ancora plasmabile tra caos e ordine, passi attraverso il fuoco distruttore e creatore per divenire forma e sostanza dell'identità della Comunità".