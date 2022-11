Ischia, Occhiuto: "La Protezione civile calabrese pronta a partire, aspettiamo il via libera del Dipartimento nazionale"

“La Protezione civile della Regione Calabria ha manifestato alla Commissione speciale della Protezione civile nazionale la disponibilità a partire per Ischia domattina alle ore 8. In questo momento i nostri operatori sono impegnati per interventi e monitoraggi relativi al maltempo che sta colpendo alcune zone della Calabria, ma entro oggi dovrebbe essere superata l’allerta meteo arancione che ci ha interessato in questi ultimi giorni". Lo rende noto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

"Abbiamo messo a disposizione della struttura nazionale uomini, mezzi, moduli idrogeologici e gruppi elettrogeni" aggiunge, e "siamo pronti ad attivare la macchina organizzativa dopo l’eventuale via libera al nostro intervento da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Vogliamo manifestare anche concretamente la nostra vicinanza alla comunità ischitana e alla Regione Campania, così gravemente colpite da questa tragedia”.