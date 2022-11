Crotone-Latina 1-0 - le immagini della vittoria dei rossoblù

CROTONE 1

LATINA 0

MARCATORE: 33’st Mogos

CROTONE: Dini; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (1’st Mogos); Awua, Petriccione, Vitale (1’st Kargbo); Pannitteri (13’st Chiricò), Gomez (35’st Carraro), Tribuzzi (23’st Tumminello). A disp. : Branduani, Lucano, Bove, Papini, Crialese, Giannotti, Rojas, Bernardotto. All. Nardecchia (Lerda squalificato)

LATINA: Tonti; De Santis, Giorgini, Cortinovis; Sannipoli, Di Livio (26’st Barberini), Bordin, Riccardi, Carissoni; Margiotta (21’st Rosseti), Fabrizi. A disp. : Giannini, Pellegrino, Di Mino, Carleti, Celli, Nori, Esposito Ant., Esposito And. . All. Di Donato

Arbitro: Pascarella di Nocera Inferiore

Ammoniti: Margiotta (L), Petriccione (C), Cuomo (C), Tumminello (C), Bordin (L)

Espulso: 22’st Cortinovis (L) per doppia ammonizione