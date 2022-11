'Subito interventi in località Giammiglione'. La richiesta di Pedace per collegare la strada ai centri abitati

Il consigliere del Comune di Crotone Enrico Pedace si è rivolto alle massime autorità locali al fine di sollecitare gli interventi di manutenzione per il ripristino della strada di collegamento da località Giammiglione con i centri abitati di Papanice e Scandale.

Con una lettera indirizzata a sua eccellenza Maria Carolina Ippolito, Prefetta di Crotone, al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al presidente della Provincia Sergio Ferrari al Consorzio di bonifica Ionio-Crotonese, il consigliere ricorda : " l'urgenza degli interventi di ripristino del tratto stradale in oggetto - scrive Pedace - in quanto a seguito delle ultime piogge e, delle condizioni già note della strada in argomento, la carreggiata si presenta in condizioni disastrose (buche, restringimenti causa versamento di fango sulla strada) che pongono gli utenti ad un rischio continuo per la propria incolumità". Precisando la necessità di una rapida manutenzione che è retrodatata fino al 2018, "anno in cui - scrive il consigliere - dovette intervenire l’Esercito per il ripristino della sua percorrenza".

Inoltre Pedace ricorda ancora, con la sua lettera, che località Giammiglione verso i centri abitati di Scandale e Papanice è una via principale per il capoluogo di provincia e i centri commerciali posti in località Passovecchio nonché’ la strada statale 106 e 107.

"Questo tratto di strada - dice - è utilizzato da numerosi cittadini per i più disparati motivi, scuola, lavoro, e dalle attività agricole per lo spostamento di mezzi pesanti, vista la presenza di numeri terreni adibiti alla semina e alle piantagioni stagionali. Si richiede, ognuno per la propria competenza, gli interventi legati alla sicurezza degli utenti che ogni giorno percorrono la strada in argomento".