Voleva incendiare l'ospedale, poi si cosparge di liquido infiammabile e minaccia di darsi fuoco, arrestato sorvegliato speciale

Un crotonese di 57 anni, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato arrestato dal personale delle volanti per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione. Nel cuore della notte, l'uomo è stato individuato nei pressi dell’ospedale dagli agenti di una volante con una bottiglia di alcool etilico in una mano ed un accendino nell'altra. Alla vista dei poliziotti ha iniziato ad urlare, intimandogli di non avvicinarsi in quanto era sua intenzione recarsi al pronto soccorso per dare fuoco al nosocomio.

I tentativi per dissuaderlo dal proposito sono andati a vuoto, anzi l’uomo ha iniziato a cospargersi del liquido infiammabile, minacciando di darsi fuoco. A quel punto gli agenti sono prontamente intervenuti per bloccarlo. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale un agente, a seguito di una energico spintone, oltre che cadere rovinosamente a terra, riportando un trauma toracico, è stato raggiunto agli occhi dall’alcool lanciatogli dal 57enne, il quale, alla fine, è stato definitivamente bloccato.

Tratto in arresto, dopo le formalità di rito l'uomo è stato associato alla locale Casa circondariale.