Special Olympics, giovedì 1 dicembre flash mob a Crotone in piazza della Resistenza

Un flash mob per sensibilizzare la popolazione sulla bellezza della diversità. Un modo nobile e lodevole per promuovere e divulgare i valori dell'inclusione e della socializzazione. Giovedì 1 dicembre, alle 11,30 in piazza della Resistenza sarà teatro di una breve ma significativa iniziativa che rientra nell'ambito degli eventi organizzati da Special Olympics, l'organizzazione sportiva per le persone con disabilità intellettiva che organizza di frequente manifestazioni a sfondo educativo e inclusivo. L'evento va in onda in tutta Italia, e si svolgerà sullo sfondo della canzone 'Dove si Balla' di Dargen D'Amico, rivisitata con le coreografie di Vito Coppola. A Crotone i protagonisti arriveranno con maglie rosse e guanti colorati, e saranno gli studenti del Pertini-Santoni, del Nautico e del Donegani, ma naturalmente ci saranno anche i ragazzi con disabilità intellettiva che appartengono a diverse associazioni della città. Presente naturalmente la Fazenda-Alexandra, aderente al team degli Speciali Olympics. La tenacia e determinazione di Francesca Pellegrino, delegata Coni di Crotone, la quale ha invitato le maggiori istituzioni cittadine, ha permesso di mettere in piedi un evento che promette di regala forti emozioni.