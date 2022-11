Consiglio comunale Crotone, Mario Megna eletto nuovo presidente

CROTONE - Mario Megna è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Crotone. Megna, del gruppo Jole Santelli presidente, è stato eletto al termine dello scrutinio avvenuto dopo quasi tre ore di discussione sul punto. Megna ha ricevuto 20 voti, 7 preferenze sono state date alla consigliera Anna Maria Cantafora, una al sindaco Voce; una la scheda bianca.

Come detto prima dell'elezione il Consiglio comunale, presieduto dal consigliere anziano Fabio Manica, ha discusso ampiamente la questione della nuova elezione del presidente dell'assise civica anche per via della scelta dell'Amministrazione Voce di far dimettere dal ruolo Giovanni Greco e chiamare alla presidenza Mario Megna eletto nelle fila della minoranza che, in questo modo, ufficializza il suo passaggio nelle compagine di Voce. Nel corso della discussione è emersa anche la candidatura alla carica della Consigliera Anna Maria Cantafora, eletta nelle liste di Voce ma poi passata alla minoranza.

"Vi ringrazio per la fiducia - ha detto il neo presidente del Consiglio comunale - che mi onora e mi riempie di responsabilità. Mi preme ringraziare chi mi ha preceduto, l'ingegnere Giovanni Greco per l' mpegno profuso e per la sua capacità di saper mantenere l'equilibrio nel Consiglio. Io ho a cuore le attività di commissione che sono articolazioni di consiglio e ritengo che alle commissioni deve essere fornito tutto il necessario per svolgere l'attività". Megna ha poi annunciato "sinergia per arrivare a realizzare psc e piano spiagge che sono obiettivi dell'Amministrazione e porteranno ad esiti positivi per la comunità". Il presidente del Consiglio comunale ha assicurato: "In questi 23 mesi la figura del consigliere ha subito vili attacchi da agenti esterni e immagino una tutela più forte per la figura dei consiglieri. Ribadisco un concetto scontato: sarò il presidente del Consiglio comunale di tutti i consiglieri".