Rocca di Neto, incidente del centro abitato. Autista estratto da lamiere

ROCCA DI NETO - Un uomo è rimasto ferito nel pomeriggio del 29 novembre in un incidente stradale avvenuto in via Aldo Moro nel centro abitato di Rocca di Neto. Poco dopo le 16.30 una auto vettura Fiat 600, probabilmente a causa del malore del conducente, ha terminato la sua corsa finendo tra un palo dell’illuminazione pubblica ed il muro di un negozio, sfiorando la porta d’ingresso. Sul posto, chiamati dai sanitari del Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone in quanto l'uomo era rimasto nell'auto e non si riusciva a estrarlo perché la portiera era bloccata. I vigili del fuoco con ausilio di attrezzatura specifica sono riusciti ad estrarre l'uomo che è stato così affidato alle cure dei sanitari del 118.