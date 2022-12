Acquabona, multato bar privo di autorizzazioni per alimenti e bevande e giochi elettronici

Sanzionato un bar in località Acquabona. Nel corso dei consueti controlli al fine di verificare il rispetto di norme e regolamenti comunali nello svolgimento delle attività commerciali, la divisione di Polizia amministrativa della Questura ha multato un esercizio commerciale il cui titolare, sprovvisto della prescritta autorizzazione comunale, esercitava l’attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente; la violazione ha fatto scattare la prevista sanzione pecuniaria.

Non è finita. All’interno dello stesso esercizio commerciale ai poliziotti non è sfuggita la presenza di quattro totem, congegni elettronici destinati al gioco, per i quali, anche in questo caso, il titolare non si era munito delle prescritte autorizzazioni, per cui gli agenti hanno proceduto al sequestro delle apparecchiature ed all’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative.