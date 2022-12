Maltempo, danni alla copertura del plesso Montessori, scuola chiusa fino a sabato per i lavori di ripristino

Motivi di sicurezza hanno portato alla decisione di chiudere per tre giorni (a partire da oggi primo dicembre) il plesso scolastico Montessori di via Nicola Calipari danneggiato dal maltempo che mercoledì ha imperversato sulla città per tutta la giornata.

In particolare, come ha segnalato ai lavori pubblici del Comune il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII, la scuola, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, ha subito il danneggiamento parziale della copertura e del lucernario, quest'ultimo spinto dal vento a diverse decine di metri di distanza come si vede nella foto.

L'ordinanza è stata firmata in mattinata, il plesso reterà chiuso fino a sabato 3 dicembre per consentire la rimozione dello stato di pregiudizio ed avviare gli interventi per la messa in sicurezza a salvaguardia della incolumità degli alunni e del corpo docente e non docente.