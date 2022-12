Museo Pitagora, sabato 'Concerto a menù'. Annullato spettacolo di domenica 4

CROTONE - Sabato 3 dicembre , alle ore 18:00, nella sala del Museo Pitagora si terrà l’originalissimo “Concerto a Menù”, di Lorenzo Parisi (violino) e Giuseppe Maiorca (pianoforte). Un concerto pensato per esaudire ogni “sfizio” e desiderio di ascolto. Il programma, scandito da “portate” musicali, vedrà la ripartizione in primi, secondi e dessert, proprio come se fossimo seduti in un ristorante ma, a venir serviti, saranno i movimenti di Sonata, con accostamenti di sapori musicali diversissimi tra loro. Infine, il dessert, lascerà negli ascoltatori un dolce ricordo della serata.

Domenica 4 dicembre, invece, annullato il “Concerto Rossiniano” organizzato dal Festival delle Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival. Purtroppo, a causa di problematiche di salute da parte di uno dei Maestri, il concerto verrà rinviato a data da destinarsi.