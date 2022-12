Albero di Natale, installato abete di 26 metri in piazza Pitagora (Video)

CROTONE - E' stato posizionato in piazza Pitagora l'albero di Natale che abbellirà il centro cittadino in occasione delle feste di fine anno. Si tratta di un abete di 26 metri che era destinato al taglio nell'ambito della manutenzione dei boschi del parco della Sila. L'albero, il più alto mai posizionato in città, proviene dal territorio silano di San Giovanni in Fiore ed è stato donato da Fenimprese e Fc Crotone che si sono accollati i costi per trasporto ed addobbi.

Sono servite circa quattro ore, dall'arrivo a Crotone, per posizionare l'abete al centro di piazza Pitagora. Le operazioni di trasporto e installazione sono state realizzate grazie alla collaborazione delle imprese Omisud, Graziani, Eurogarden 2000, Luigi Battaglia, Morelli autotrasporti, Envi group che hanno messo a disposizione mezzi e operai. L'albero sarà addobbato con 1,3 km di luminarie che verranno accese alle ore 18 di sabato 3 dicembre condizioni meteo permettendo.