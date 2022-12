Dopo la chiesa ruba anche a scuola: arrestato due volte in tre giorni

CROTONE - Dopo essere stato arrestato per il furto in una chiesa di Crotone si è fatto beccare anche dai carabinieri mentre rubava e danneggiava una scuola. Protagonista ancora una volta il cittadino romeno di 26 anni che il 28 novembre era stato arrestato già dalla Squadra volante della Polizia di Stato mentre rubava in una chiesa del centro città. Dopo la convalida dell'arresto da parte del Tribunale di Crotone il romeno - senza fissa dimora - era stato rimesso in libertà, e così ha pensato bene di riprovarci. Così giorno 1 è entrato nella scuola Rosmini- Principe di Piemonte" dove l'hanno trovato i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo della Compagnia di Crotone

Dopo averlo condotto in caserma per sottoporlo alle ulteriori verifiche di rito, il 26enne è stato dichiarato in stato d’arresto dai Carabinieri del Capoluogo per furto aggravato e danneggiamento, venendo condotto presso la Casa Circondariale. Anche stavolta l'arresto è stato convalidato, ma il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 26enne.