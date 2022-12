Musica, spettacolo, teatro, degustazioni: un 'Natale al centro', per tutta la famiglia

Una fitta serie di appuntamenti, serate, momenti di ritrovo e comunione. Quelli messi in piedi dall'Amministrazione Comunale, di concerto con le associazioni di categoria del territorio unite in un percorso che a dispetto di risorse economiche ristrette ha voluto regalare un cartellone natalizio ricco di eventi che abbracciano vari segmenti del tessuto locale: Territorio, Resilienza, Arte, Cultura, Creatività, Ecologia. L'acronimo è il claim che ha accompagnato i primi quattro giorni del mese nell'ambito del Festival Tracce, che si intreccia 'Natale al Centro', un concentrato di eventi e iniziative mirate, tra le quali spettacoli teatrali per bambini a cura del Teatro della Maruca, culturali, eonogastronomici e musicali, culminati con l'esibizione di Eugenio Bennato. Ma si andrà avanti spediti per tutti il mese, offrendo alla città una serie di eventi che coinvolgono tutti i cittadini, con richiami alla cultura, alla musica, alla storia, alla gastronomia. Alla festa e all'esaltazione delle proprie bellezze.

Fino al 31 dicembre saranno giorni intrisi di eventi e manifestazioni, con piazza della Resistenza luogo simbolo di un mese che proprio sulla via principale vive i momenti più fervidi e partecipati. Come quello di fine anno, che torna con l’evento in piazza che accompagnerà la città al 2023: sarà il Maverick Rock’n Roll Festival a chiudere in bellezza, mentre per i più piccoli dal 10 al 24 dicembre consueto appuntamento con il villaggio di Babbo Natale in piazza Pitagora.