Natale senza autovetture a piazza Duomo, stop a sosta e transito dal 5 dicembre al 9 gennaio

Periodo di feste senza autovetture a piazza Duomo. O meglio, solo quelle dei residenti nel centro storico oltre, in casi eccezionali, ai mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine. E' quanto si legge in una nota diramata dall'ufficio viabilità del Comune di Crotone.

"Al fine di disciplinare il transito veicolare e, in coerenza con i provvedimenti che si stanno adottando in materia di viabilità cittadina in occasione delle festività natalizie, è stato istituito in piazza Duomo il divieto di sosta e di fermata dalle ore 7.00 del 5 dicembre 2022 alle ore 8.00 del 9 gennaio 2023". Inoltre "il divieto di transito dalle ore 7.00 del giorno 5 dicembre 2022 alle ore 8.00 del 9 gennaio 2023, fatta eccezione per i residenti nel centro storico, i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine".