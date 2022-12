Karate, due medaglie da Akc e Martial ai campionati italiani a rappresentative regionali

Proprio nella competizione assoluta degli Over 18 sono arrivate le uniche due medaglie per la compagine calabrese. Rispettivamente il secondo posto di Giuseppe Franco nella categoria di peso +84 kg nella quale per la cronaca ha battuto, in un incontro delle eliminatorie per 4-2, il Campano Vincenzo Riccio recente Campione Italiano agli Assoluto 2022 di Torino, della categoria di peso +94 kg.