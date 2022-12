Sabato 3 dicembre al Palakrò il 4° memorial 'Egidio Carbone'

In occasione del quarto anniversario dalla scomparsa del Presidente e fondatore della Asd New Team 2000 Basket Crotone, si rinnova il Memorial Egidio Carbone. L'appuntamento è per sabato 3 dicembre al Palakrò a partire dalle ore 16. Il Memorial nasce con l'intento di onorare la passione e la dedizione profuse, in oltre venticinque anni sul territorio, nel portare avanti il suo progetto di far vivere il basket a Crotone attraverso i corsi di Minibasket, l'attività Giovanile e della squadra Senior, coronati più volte in successi di portata nazionale. Dopo la sosta dovuta all'emergenza sanitaria che lo ha costretto a trasferirsi sul web, il memorial torna in presenza, sul campo tanto caro al Presidente, il Palakrò:si è scelto di dare spazio ai bambini della New Team 2000 che disputeranno un torneo amichevole di minibasket, ospitando e mescolandosi per l'occasione con i pari età della Polisportiva Punta Alice. Sarà l'occasione per incontrare le Istituzioni amministrative e sportive, gli organi di stampa e tutti coloro i quali a diverso titolo hanno condiviso con lui un percorso, per parlare del futuro del basket crotonese e ricordare lo sportivo, il dirigente, l'uomo, Egidio Carbone, con un sorriso. Impegnato non solo nella pallacanestro crotonese come Presidente della Società Sportiva Dilettantistica New Team 2000 Basket, Egidio Carbone era delegato provinciale FIP per Crotone nonché membro del comitato regionale FIP Calabria e del Cosiglio del Coni Crotone. Ha gestito per circa venti anni il palazzetto dello sport “Palakrò” in qualità di Presidente del Consorzio Sportivo “Città di Crotone” mostrando, anche in questi ambiti, il suo impegno nel sociale, soprattutto nei confronti di giovani e giovanissimi. E' possibile condividere il proprio personale ricordo di e con Egidio Carbone sulla pagina facebook New Team 2000 Basket Crotone con una foto, un video o un pensiero utilizzando l’hashtag #memorialegidiocarbone2022.