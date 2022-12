Maltempo: allagata la Ss107, frana sulla strada tra Altilia e Santa Severina

La tempesta avvenuta alle prime ore di domenica 4 dicembre ha causato anche disagi per la viabilità, soprattutto nelle zone interne del territorio crotonese. Sulla Statale 107 al solito pontino prima dell'incrocio per Altilia è esondato il torrente Tornese che ha invaso la carreggiata della strada di grande comunicazione riempiendola di fango e detriti e rendendo estremamente pericolosa la circolazione. Si tratta di una situazione di estremo pericolo già segnalata da anni ma per la quale non ci sono mai stati interventi visto che il pontino è troppo piccolo per far scorrere le acque del torrente quando è in piena. Sul posto sono intervenuti i mezzi Anas e la strada attualmente risulta percorribile anche se con prudenza. Messa a dura prova anche la viabilità provinciale. Parte di una parete rocciosa è franata sulla strada tra Santa Severina e la frazione Altilia. La via è attualmente chiusa al traffico e sta intervenendo la Provincia per liberarla dai detriti.

Strade allagate e piene di fango anche a Roccabernarda dove il maltempo si è abbattuto come una furia. Il Comune, ci ha spiegato il sindaco Luigi Foresta, si è mosso subito chiedendo alle imprese di movimento terra di Roccabernarda di intervenire subito a liberare le strade dal fango senza attendere l'intervento della Provincia. Hanno retto bene gli argini del fiume Tacina. “Siamo vicini a tutte le famiglie che hanno subito danni e saremo punto di riferimento costante nei prossimi giorni sia a livello morale che burocratico – si legge in una nota del Comune rocchisano -. In ogni caso, siamo certi che gli interventi fatti nei mesi e giorni scorsi sono serviti moltissimo: i danni potevano essere molti ma molti di più. Chiediamo a tutti i cittadini di evitare spostamenti dentro il paese per facilitare le operazioni di pulizia”.