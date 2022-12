Maltempo: oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Treni fermi tra Crotone e Catanzaro

Sono stati oltre 100 gli interventi eseguiti dai vigili del Fuoco delle province di Catanzaro e Crotone per rispondere alle richieste di soccorso in seguito al maltempo. Una tromba d'aria e una bomba d'acqua in contemporanea hanno messo in ginocchio il territorio tra le due province dall'una del mattino alle prime ore dell'alba. Il tornado ha colpito la zona costiera crotonese lungo un percorso di circa 14 km da Crotone ad Isola Capo Rizzuto, mentre la pioggia - che ha superato in alcune zone i 150 mm - ha allagato la zona del catanzarese e gonfiato i fiumi che sono esondati come nel territorio di Cutro.

In particolare il comando provinciale di Catanzaro ha eseguito fino alle 15.30 di domenica 63 interventi nelle zone di Catanzaro lido, Roccelletta di Borgia e Simeri Crichi. Restano da espletare oltre 100 richieste di intervento. Gli uomini del comando provinciale di Crotone dei vigili del fuoco sono intervenuti a Cutro, Isola Capo Rizzuto e Crotone. A partire dalla mezzanotte e fino alle 15.30 sono stati chiusi 44 interventi; restano da espletare circa 20 richieste. Al momento, fanno sapere i vigili del fuoco, le maggiori criticità legate alla tromba d'aria che ha interessato la fascia costiera di Isola Capo Rizzuto.

Il maltempo ha causato problemi anche alla circolazione ferroviaria sospesa tra le province di Catanzaro e Crotone in seguito ai danni provocati dal maltempo. Ad annunciarlo è Ferrovie Italiane che in una nota spiega che "sulle linee Sibari-Catanzaro Lido-Roccella Jonica e Catanzaro Lido-Lamezia Terme, il traffico ferroviario permane sospeso tra Crotone e Roccella Jonica e tra Catanzaro Lido e Lamezia Terme a causa delle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la zona e che hanno provocato danni alla sede ferroviaria". Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi. Riprogrammata invece l'offerta ferroviaria e attivato il servizio sostitutivo con bus.