Lavori sulla condotta idrica: chiesta fornitura di emergenza dall'8 al 10 dicembre

CROTONE - Potrebbero esserci problemi nella fornitura idrica per la città di Crotone dall'8 al 10 dicembre a causa di lavori sulla condotta del Consorzio Ionio Crotonese che collega la vasca di Calusia al potabilizzatore della Sorical. I lavori inizieranno giorno 8 dicembre alle ore 15 e il ripristino dell'erogazione dell'acqua da Calusia è previsto per il 10 dicembre.Lo si evince da una comunicazione di Sorical che ha chiesto al Consorzio di bonifica Ionio Crotonese di attivare la fornitura minima dalla derivazione di acqua grezza dall'invaso di Sant'Anna verso il potabilizzatore. La richiesta deriva dalla necessaria interruzione nella fornitura di acqua da Calusia per lavori di manutenzione straordinaria da parte del Consorzio di bonifica: lavori che non consentiranno di avere la quantità di acqua per soddisfare le richieste della città di Crotone.