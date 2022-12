Studenti del 'Ciliberto' partecipano alla giornata nazionale di Liltwalking

La Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) chiama e l’Istituto Mario Ciliberto di Crotone risponde presente. La classi 3 A, 3 E, 4 A, 4 B, 5 A, 5 C e 5 M guidate dai rispettivi insegnanti, lo scorso sabato, hanno partecipato all’ottava giornata nazionale di Liltwalking, staffetta a distanza tra scuole, gruppi di cammino e singoli per ricordare l’importanza della prevenzione. La camminata salutare è stata preparata prima nelle rispettive aule con video e discussioni guidate e partecipate, successivamente gli studenti hanno concretizzato le proprie idee realizzando dei cartelloni. Poi c’è stata la camminata che si è snodata tra l’atrio dell’istituto e il cortile antistante. Un manipolo di insegnanti ha raccolto l’invito dell’associazione diffuso a scuola dalla professoressa Vincenza Rubino che ha coordinato tutta la manifestazione. Ha trasmesso il suo entusiasmo agli insegnanti che a loro volta lo hanno portato in classe e trasmesso a un centinaio di studenti ricettivi e forse un po' troppo timorosi nel mostrarsi, ma comunque pronti a cogliere la nuova opportunità di una crescita umana che gli è stata data. La buona riuscita dell’evento non fa altro che rinsaldare una collaborazione ormai storica fra l’associazione e la scuola che, tranne negli anni della pandemia, ha sempre ospitato le manifestazioni organizzate dalla Lilt partecipando con un nutrito numero di studenti.

Non può che essere soddisfatto il dirigente scolastico Girolamo Arcuri sempre pronto ad assecondare iniziative che sensibilizzano gli studenti su tematiche sociali molto importanti che interessano la persona prima ancora che lo studente. La scuola non vuole sfornare solo diplomati alla ricerca di un lavoro o di un altro titolo di studio, ma persone che abbiano già le basi pronte per la vita fuori e dopo la scuola.