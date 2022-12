Maltempo, a Isola Capo Rizzuto stima dei danni. Predisposti moduli per chiedere ricognizione

Per l'emergenza del 3 e 4 dicembre 2022, al fine di stimare l'entità dei danni subiti l’ufficio tecnico comunale ha predisposto relativa modulistica da utilizzare sia dalla cittadinanza che dalle attività produttive per una prima ricognizione e da inviare agli uffici di competenza. La stima totale dei danni sarà comunicata alla Protezione Civile della Regione Calabria. In questa prima fase ricognitiva, non verrà gestita alcuna istanza di risarcimento danni. Nel frattempo la Giunta Comunale sta predisponendo la richiesta di stato di emergenza e calamità naturale che una volta approvata da parte del Governo autorizzerà la Protezione Civile Regionale ad avviare le procedure di propria competenza finalizzate al riconoscimento del danno.