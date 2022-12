“Accademia del dono”, sabato 10 giornata conclusiva del progetto a Capo Rizzuto

Il progetto “Comunità educante” comprende uno spazio artistico ideato come “Accademia del Dono” in cui sono stati realizzati laboratori extra scolastici nelle zone periferiche della città e nell’entroterra rurale della provincia, con lo scopo di consentire anche a chi vive lontano dal centro abitato, la sperimentazione di percorsi artisti che valorizzino le caratteristiche del singolo, le attività di socializzazione, il cooperative learning.

L’obiettivo generale rimane quello di far emergere i talenti dei ragazzi per incoraggiare la creatività in ogni sua forma espressiva, incrementare l’autostima e la collaborazione tra pari provenienti da contesti sociali, economici e culturali differenti. Sono stati coinvolti oltre 200 bambini della provincia di Crotone e dintorni, delle scuole di musica, danza e teatro, ogni partner di progetto si è cimentato nell’ interpretare il dono utilizzando la musica come linguaggio universale. Per l’evento conclusivo del 10 dicembre è previsto uno spettacolo musicale con l’esibizione delle associazioni e delle scuole di musica, danza, teatro, a cui si alterneranno momenti di dibattito con autorità religiose e istituzionali sul tema del “dono”, per l’occasione infatti terrà una lectio S. E. Mons. Serafino Parisi, Vescovo di Lamezia Terme.