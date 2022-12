Crociere, Global Ports Holding: già 35 prenotazioni di attracco per il 2023

CROTONE - Sono 35 le prenotazioni per l'attracco di navi da crociera nel porto di Crotone che sono state chieste alla Crotone cruise ports, la società della Global ports holding che gestisce il terminal crocieristico nello scalo marittimo calabrese. Lo ha annunciato Raffaella Del Prete direttore generale di Global ports holding, nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla casa della cultura per fare un bilancio della stagione appena conclusa e presentare quella del 2023. Global ports holdings, che è il più grande operatore crocieristico mondiale da oltre 15 milioni viaggiatori nel mondo all'anno, opera nel porto di Crotone dal marzo scorso ed ha gestito l'attracco di 26 navi da crociera di 9 compagnie. Complessivamente sono state 21 mila le persone passate dal terminal.

Per il 2023 le prenotazioni sono per 35 navi da crociera che porteranno circa 27 mila passeggeri. Le principali compagnie sono Aida e Viking a cui si aggiungono alcune navi di lusso di Club Med e Swan Hellenic. Si tratta in gran parte delle crociere che ha annunciato anche la cooperativa Alfa 21 (trentuno per la precisione) che, però, va precisato ha il ruolo di tour operator, mentre la Global Ports Holding è il terminalista. In questo senso la direttrice Del Prete ha spiegato anche l'attività che il gestore del terminal sta conducendo per attrarre nuove compagnie verso il porto di Crotone. In particolare ha annunciato la partecipazione del Crotone cruis Ports alel maggiori fiere di settore come Miami Seatrade, European seatrade, Shipping week, Bit Milano e l'organizzazione di Fam trip nella cittadina pitagorica con i responsabili delle compagnie crocieristiche.