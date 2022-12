Maratona musicale tra Strongoli e Melissa alla scoperta di Leonardo Vinci

Ad aprire il programma, giovedì 8 dicembre alle ore 20,00 alla Chiesa Madre del Santissimo Crocifisso di Torre Melissa, sarà l’esecuzione della Stabat Mater per soprano, mezzosoprano, orchestra d’archi e basso continuo di Giovanni Battista Pergolesi. Protagonisti principali del concerto tre artisti calabresi che stanno ottenendo importanti consensi nazionali e internazionali: il soprano Giorgia Teodoro (vincitrice di alcuni principali concorsi nazionali di canto come quello di Spoleto ), il mezzosoprano Chiara Tirotta (già impegnata in ruoli principali all’Arena di Verona, al Teatro alla Scala di Milano, al Rossini Opera Festival di Pesaro, al Teatro Carlo Felice di Genova) e, soprattutto il Direttore d’orchestra Gianluca Marcianò ( un musicista lodato dal Sunday Times “per la sua direzione immancabilmente teatrale e idiomatica che ha diretto numerose orchestre internazionali (Oviedo, English National Opera, Grange Park Opera, Scottish Opera, Opera North e Longborough Opera Festival, Minsk, Ljubjana) e opere ( Traviata, Tosca, Rigoletto, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan Tutte, Nabucco, Madama Butterfly ).

Venerdì 9 dicembre alle ore 18,00 al Museo Civico di Strongoli ci sarà la messa in scena de La Serva Padrona di Giovanni Battista Pergolesi. Lo spettacolo, con la regia del “veterano” Gaetano Tirotta vedrà impegnata l’orchestra dell’Accademia Senocrito di Locri e, sotto la direzione musicale di Alessandro Tirotta, il soprano Eleonora Pisano e il baritono Raffaele Facciolà. Sabato 10 dicembre alle ore 18,00 alla Chiesa di San Nicola Vescovo di Melissa il concerto del Trio Leonardo Vinci diretto dal maestro Francesco De Siena con i fratelli Gianfrancesco e Angelo Federico (giovani virtuosi con importanti riconoscimenti nazionali e internazionali) e, in apertura, un open concert con la partecipazione di due allievi del Liceo Musicale Scaramuzza di Crotone: Emanuel e Alex Martino. Un concerto che illustrerà come Leonardo Vinci nella musica strumentale in generale, e in modo particolare nei trii in re maggiore e in sol maggiore, desunti dalle versioni originali per Flauto e Continuo, riesca a dar vita e a creare linee melodiche che evocano l’essenza più intima del belcanto italiano.