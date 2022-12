Accese luminarie dell'albero di Natale. Vrenna: simbolo di unione (Video)

Un lungo applauso ha salutato l'accensione delle luminarie che addobbano l'albero di natale donato alla città di Crotone da Fenimprese, Fc Crotone ed Envì Group. L'albero, un abete di 26 metri (che poi è stato accorciato in fase di installazione a 22 metri), è stato addobbato con oltre un chilometro di luminarie ed abbellito con dei cuori luminosi. Tante le persone presenti martedì 6 dicembre in piazza Pitagora. L'albero, prelevato in Sila, era destinato all'abbattimento e così è stato deciso di tagliarlo e farlo diventare il simbolo del natale di Crotone.

"Questa città - ha detto Gianni Vrenna, presidente di Fc Crotone e di Envì Group - ha bisogno di allegria e di momento di felicità come questi per rialzarsi. Questo albero realizzato con Fenimprese ed altre aziende che hanno permesso il trasporto e l'addobbo è un segnale di unione per noi per farci riemergere". Luca Mancuso, presidente nazionale di Fenimprese, ha ribadito: "E' un momento con il quale abbiamo voluto regalare un sorriso a tutti perché in questi due anni ci sono stati tante difficoltà. L'unione di questi imprenditori ha permesso di realizzare un progetto che arriva dopo i fuochi di artificio per la festa della Madonna di Capocolonna e che proseguirà ancora per il territorio".

Per Andrea Esposito, direttore generale di Fenimprese l'albero di Natale in piazza Pitagora è un segnale importante: "se riusciamo a stare insieme come abbiamo dimostrato in questa occasione il gap economico e culturale che ha questo territorio riusciamo a colmarlo".