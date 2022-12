Natale, aria di festa, Parise rinvia lavori pubblici al nuovo anno per non intralciare la circolazione veicolare e pedonale

Per non intralciare la circolazione veicolare e pedonale nel periodo delle festività natalizie, il Comune ha optato per il rinvio al nuovo anno per l'apertura di nuovi cantieri. Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici Rossella Parise ricordando "che nell’ambito della programmazione dei lavori di riqualificazione delle vie cittadine, sono previsti ulteriori interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche in via XXV Aprile".

"Al fine di consentire, in occasione di questi giorni di festa, un migliore flusso della viabilità cittadina, agevolare la partecipazione dei cittadini agli eventi previsti per le festività natalizie e per consentire agli esercizi commerciali e alle attività produttive di svolgere al meglio la propria attività, i lavori in oggetto - informa l'assessore - cominceranno subito dopo le festività.