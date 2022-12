Migranti: due sbarchi in poche ore al porto di Crotone

CROTONE - Doppio sbarco di migranti in poche ore al porto di Crotone dove sono giunte complessivamente 161 persone tratte in salvo da unità della Guardia costiera al largo della costa calabrese. Il primo evento è avvenuto nella notte tra il 6 ed il 7 dicembre ed ha fatto registrare lo sbarco di 81 persone che si trovavano su una barca a vela intercettata da una motovedetta della Capitaneria di porto di Crotone. I migranti sono stati fatti trasbordare e condotti al porto di Crotone. Qualche ora dopo, sempre i militari della Capitaneria di Porto hanno intercettato una seconda imbarcazione che aveva a bordo 80 persone. Anche in questo caso è stato eseguito il trasbordo sulla motovedetta e i migranti sono stati condotti al porto di Crotone con l'ausilio anche di unità navali della Guardia di finanza.

Al termine delle operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Crotone, e condotte dall'ufficio immigrazione della Questura, i 161 profughi sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.