Collezionisti di santini, sabato 10 dicembre raduno a Catanzaro

Anche in Calabria i collezionisti e i cultori di immaginette sacre - i cosiddetti santini - si ritrovano nel loro primo raduno regionale per uno "scambio di idee e di santini". L'incontro si terrà nei saloni del Conventino di Catanzaro (parrocchia di Sant'Antonio da Padova) nel quartiere San Leonardo, sabato 10 dicembre 2022 con inizio alle ore 15.30, accolti da fra Francesco Lanzillotta, guardiano del convento dei Frati minori e parroco di Sant'Antonio. Seguiranno alcune comunicazioni di studiosi dell'iconografia religiosa in piccolo formato e subito dopo l'esposizione e lo scambio di santini. La conclusione del raduno è prevista alle ore 19.30 con una degustazione di prodotti tipici natalizi. La partecipazione è gratuita, per altre info si può contattare l'organizzatore dell'evento fra Luigi La Rocca (349.2850580).