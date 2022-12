L'associazione San Francesco lancia l'allarme: frana sui calanchi al di sopra del Cimitero

Nel giro di una settimana qualche metro di terreno sarebbe venuto giù dai calanchi in corrispondenza del cimitero cittadino. Lo rende noto l'associazione San Francesco che ha lanciato l'allarme su ulteriori crolli mettendo la Prefettura al corrente del potenziale rischio per l'area sottostante.

"La frattura è stata individuata da un nostro associato in perlustrazione come da statuto a salvaguardia dell'ambiente" informa l'associazione. "Il nostro associato ci riferisce che una settimana fa il terreno era di circa tre metri più largo di oggi, 08.12.2022, e che la frana si è fermata circa 20 mt più in basso, ma la frattura persiste".