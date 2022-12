Riduzione portata idrica dalle 15 durerà fino a sabato 10 mattina

CROTONE - Inizieranno alle ore 15 di giovedì 8 dicembre le operazioni di chiusura delle condotta di acqua dalla vasca di Calusia per il potabilizzatore Sorical di Crotone per permettere al Consorzio di bonifica di effettuare i lavori sulla condotta. In pratica verrà ridotta la mandata di acqua di circa il 50% verso il potabilizzatore. La fornitura che verrà in parte compensata con l’apporto di acqua del bacino S.Anna come era stato richiesto da Sorical. Entro la giornata del 9 dicembre l’intervento sarà concluso e si effettueranno le operazioni di riapertura dell’acqua prevedendo la normale funzionalità entro sabato 10 dicembre. Non sono ufficialmente annunciati ma potrebbero registrarsi disagi nelle forniture idriche alle case. Per questo il personale di Congesi, Sorical e consorzio di bonifica è stato attivato per controllare ed effettuare le manovre per contenere il disagio alla città.