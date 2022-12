Echi di guerra, i sub della Marina vigilano sulla rete di raccolta del metano dalle piattaforme offshore alla centrale del gas di Gabella

Si è protratta per circa due giorni, come da programma, l’attività di vigilanza marittima dei sub della Marina militare nello specchio di mare davanti a Gabella. Gli uomini del Servizio difesa antimezzi insidiosi (Sdai) hanno setacciato ad oltre 40 metri di profondità, le 3 miglia marine del metanodotto che collega la centrale del gas alla piattaforma Luna A.

E’ la seconda volta, nel giro di un mese, che il nucleo Sdai di Taranto invia i suoi uomini per attività di vigilanza sullo stesso sito a Crotone, da quando, il 27 settembre scorso, ignoti hanno sabotato il gasdotto Nord Stream nel mar Baltico, al centro del braccio di ferro nella guerra energetica che si combatte accanto a quella sul campo in Ucraina.