Atletica, brillante prestazione per i podisti della Sakro alla maratona di Valencia

C'erano anche tre rappresentanti della 'Sakro' alla prestigiosa maratona di Valencia che si è disputata domenica 4 dicembre nella suggestiva località iberica. Partendo dalla spettacolare Città delle Arti, oltre 20000 atleti si sono ritrovati per affrontare questa 42 km, che viene definita la maratona dal percorso più pianeggiante d'Europa. Adolfo Lopez, Benedetto Coriale e Luca Pugliese hanno tenuto alto il vessillo della società crotonese con la presenza ma anche con prestazioni davvero interessanti: 3,09'03'; 3,10'30''; 3,16'28'' i tempi realizzati dal terzetto, in bella evidenza all'appuntamento sulla lunga distanza. Tutti e tre i partecipanti unanimi nell'affermare che per quanto sia stata faticosa questa ennesima prova, l'avere accanto i compagni di squadra ha permesso loro il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la gioia ed il divertimento che contraddistingue da sempre il gruppo Sakro.