Calabria, monsignor Giovanni Checchinato nuovo arcivescovo di Cosenza-Bisignano

Monsignor Giovanni Checchinato è il nuovo arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano. Lo ha annunciato a mezzogiorno di oggi nella Cattedrale cosentina in contemporanea alla nomina da parte del Papa, il reggente dell'Arcidiocesi, monsignor Giuseppe Piemontese.

Nato a Latina nel 1957, il nuovo presule cosentino arriva dalla Diocesi di San Severo, in Puglia, che ha guidato dal 2017. Subentra al compianto Francesco Nolè, scomparso di recente. Non si conosce ancora la data dell'ingresso ufficiale in città, che dovrebbe avvenire con il nuovo anno.

"Al padre arcivescovo Giovanni manifestiamo la nostra gratitudine per aver accettato la missione affidatagli da papa Francesco e gli assicuriamo massima collaborazione, obbedienza e preghiera a conforto per la sua persone e il suo ministero" ha detto monsignor Piemontese annunciando la nomina ai fedeli cosentini.

Sempre oggi, il Papa ha nominato il nuovo vescovo di San Marco Argentano-Scalea al posto di monsignor Leonardo Bonanno. La scelta è caduta su monsignor Stefano Rega, sacerdote incardinato nella diocesi di Aversa.