Verso Crotone-Gelbison, emergenza assenti alle spalle. Lerda: "Importante riavere tutti a disposizione"

L'emergenza è alle spalle. Franco Lerda ha vissuto una settimana serena, con una ricognizione confortante in relazione ai disponibili per la sfida di domani contro la Gelbison. Rispetto all'undici che ha vinto la settimana scorsa a Cerignola, questa volta le scelte sono tornate al tradizionale. Un vantaggio non indifferente per l'allenatore, che può riflettere e valutare le soluzioni migliori per un appuntamento che rappresenta un altro snodo importante della stagione. Il Crotone punta a chiudere il 2022 con un ulteriore arricchimento della classifica, contando anche nel rallentamento della rivale capolista, impegnata lunedì nel posticipo di Foggia.

Il Crotone ritrova anche lo Scida, fin qui testimone di otto successi su altrettante uscite, e che i rossoblù intendono ulteriormente impreziosire nella sfida di domani. Ma ci sarà da oltrepassare un ostacolo affatto semplice, visto che la Gelbison detiene 22 punti e occupa il settimo posto, con numeri difensivi anche importanti. Un concetto sottolineato dalli stesso coach: "Dovremo stare molto attenti perchè i nostri avversari hanno valori importanti. E i numeri difensivi lo confermano, ma noi dovremo essere bravi a far valere le nostre caratteristiche". Sul fronte formazione, Lerda non si sbottona ma manifesta il sollievo per il recupero integrale dei suoi uomini: "Ho ancora un po' di tempo per fare le scelte definitive, ma intanto sono contento di aver recuperato i ragazzi. Naturalmente la loro condizione non sarà al top ma il fatto di essere disponibili è già un segnale importante. Poi sulle valutazioni vedremo, considerando il fatto che resta sempre un fattore anche essere decisivi a partita in corso". Il supporto dello Scida potrà essere determinante: "Siamo anche contenti di tornare a giocare in casa e col pubblico dopo le due trasferte e la partita a porte chiuse. Il contributo e la presenza dei nostri tifosi è per noi un elemento fondamentale, e siamo contenti di riaverli accanto".