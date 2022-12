Svitati i connettori delle luminarie dell'albero di Natale in piazza Pitagora

CROTONE - Quando ci dicono che siamo ultimi nella classifica della vivibilità ci incavoliamo pensando al sole, al mare, alla colonna... Poi però qualcuno va in piazza e indisturbato svita i connettori delle luminarie dell'albero di Natale impedendo che si accendessero. Un segnale di malessere sociale e di scarso rispetto che rischia di vanificare gli sforzi di quanti provano a puntare ancora su questa città.

E' accaduto, come denuncia in una nota stampa Fenimprese che insieme con Fc Crotone ha donato l'albero alla città domenica 11 dicembre. Alle 17, orario previsto per la consueta accensione dell luminarie, l'albero è rimasto spento. Sono quindi partite le segnalazioni all'associazione di categoria che ha inviato dei tecnico che hanno risolto in parte il problema in quanto non tutte le luci hanno ripreso il loro normale funzionamento.

Lunedì 12 dicembre la scoperta: "alle ore 8:00 - scrive Fenimprese - in seguito ad un ulteriore verifica, è emerso che molti connettori sono stati svitati da ignoti, probabilmente tra la notte di sabato e la domenica mattina".

Un fatto spiacevole ribadisce Fenimprese sottolineando come l'albero (che è stato illuminato martedì scorso) sia diventato un punto di riferimwento per le festività natalizie. La denuncia di Fenimprese è volta a "sensibilizzare e informare la cittadinanza tutta su quanto effettivamente accaduto".